大陸觀察者網21日報導，江蘇蘇州市公安局姑蘇分局微信公眾號「姑蘇公安微警務」20日發布警情通報稱，近日蘇州市居民查X麗（女，1993年出生）至蘇州市公安局自首，稱她因家庭矛盾，將丈夫龐X偉（男，1991年出生）殺害，並將屍體藏於家中冰櫃。接報後，蘇州警方立即開展偵查工作。

案發後，查X麗被蘇州市公安局刑事拘留。3月20日，警方對查X麗提請檢察機關批准逮捕，案件正在進一步偵辦中。

上游新聞此前報導，3月18日，有網友在視頻平台發布消息稱蘇州市發生一起殺夫藏冰櫃案。視訊資訊顯示，家住蘇州市姑蘇區驛東苑的查某，殺害親夫龐某，臥室冰櫃藏屍十五個多月，還用死者的手機發微信。

上游新聞報導，死者與其妻子2020年結婚後，在蘇州從事房產仲介工作。社區業主稱，死者1993年出生，夫妻兩人育有一女。查某性格靦腆，最近還看到其夫龐某社交帳號有更新，只是有一段時間沒有看到龐某本人。

社區工作人員表示，發現屍體的時間是在今年2月底前後，女方親屬發現被冷凍的屍體後報警，死者被害具體時間尚不清楚。據透露，案發疑似因經濟等原因。

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