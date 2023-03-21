雖然2022年受全球半導體料況供應不穩與原物料價格上漲等雙重打擊，嚴重影響公司出貨，自有品牌Brinno縮時攝影相機飽受主要 IC短缺之苦，面臨訂單在手卻無貨可出之窘境，創新ODM亦面臨成本上漲侵蝕毛利空間，惟新一代教學研究智慧裝置因美國恢復實體上課後穩定出貨拉抬營收，加上美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組與航海微光影像裝置量產出貨，邑錡2022年合併營收達6.54億元、稅後盈餘5677萬元、每股盈餘2.18元，均創下歷史新高，全年合併毛利率、營業利益率分別為29%、8%。

邑錡表示，以業務銷售結構來看，高毛利的OBM自有品牌縮時相機在去年第4季受主IC短缺導致出貨銳減，使得自有品牌OBM及創新 ODM雙業務營收比重為26%、74%，加上原物料上漲亦侵蝕OBM與ODM的利潤，造成整體毛利率略為下降，但隨著創新ODM美國軍工微光AR智能眼鏡模組與航海微光相機出貨挹注營收，拉抬創新ODM業務創下歷年新高，有效挹注全年營收與獲利表現。

邑錡董事會決議通過2022年每股擬配發2元股利，包括每股現金股息1.4元及股票股利0.6元，配發率達92%。

邑錡自結今年1月稅後虧損為1200萬元，由盈轉虧，單月每股淨損0.44元，累計前2月合併營收為5045萬元，年減46.97%。

展望2023年，邑錡表示，OBM自有品牌Brinno縮時相機部份，新一代縮時相機TLC300系列已導入自有ASIC並量產出貨，將可擺脫去年因缺料影響銷售之困境，旗艦版雲端縮時相機與控制平台亦計劃於今年第3季上市，隨著新機種上市換機潮將有助於挹注品牌營運動能再創高峰。

在創新ODM部分，除主要客戶美商Vernier教育智慧裝置與美商航海微光相機穩定成長出貨外，隨著視覺影像成為AI與軍工產業不可或缺的資料來源，將積極投入光學相機模組開發，加速推進與無人機國家隊雷虎科技的合作開發案，同時尋求機會與無人機軍工產業進行垂直整合，開拓創新市場挹注營收表現。

至於銷售通路方面，邑錡表示，除積極拓展主力國家的電商旗艦館外，並加強有系統性的數位行銷推廣策略，且因應疫情後的消費模式改變，亦重新布建實體銷售通路來滿足多樣性的購買行為，可提升Brinno品牌營收循環，提高公司整體獲利表現。

因應業務擴展需求，邑錡亦投入資源充實研發能量，積極擴充韌體開發人才，同時也與台大啟動第二期建教合作案加速雲端平台建構，更從丹麥延攬Microsoft Dynamics前資深研發工程師、智能門鎖品牌Friday Home前技術長兼執行長加入邑錡團隊，擔任新事業處副總，借重其過往在產品開發與雲端平台的成功經驗，協助邑錡加速新產品與雲端佈局。

邑錡表示，自有品牌OBM與ODM雙業務於今年皆有新機種上市拉抬出貨，將盡最大努力完成現有產品與訂單交付，並加速無人機載具相機開發專案，樂觀看待今年營運表現將有望再創高峰。