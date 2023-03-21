●LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，雖然部分銀行股周一仍走低，但跌勢似乎得到控制。只要有另一家銀行進來接手，這種消息有助於鞏固對銀行系統的信心。這有助於阻止恐慌和恐懼。

●知名避險基金經理Leon Cooperman表示，聯準會本周料將再度升息25個基點。他並表示這次銀行業的危機是過去10年來不負責任的財政與貨幣政策造成的結果。美國正在經歷一場「教科書式」（textbook）的金融危機，這意味著股票的報酬率將變得很低，標普500指數在很長一段時間內可能無法再次攀峰。Cooperman並警告，經濟可能即將陷入衰退，今年股市可能暴跌20%。

●BMO Capital Markets分析師Ian Lyngen表示，周一美股走勢相對溫和，但本周市場波動可能加劇，目前投資人信心不足，不只因為聯準會，也因為銀行業的情勢演變。

●The Wealth Alliance總裁兼常務董事Eric Diton表示，我們仍未感受到升息的全部影響。地區銀行可能約占美國所有貸款的三分之一，現在這些銀行將不得不減少放款以維持其財務體質。這對整個經濟而言是資金更加緊縮，也就是做了聯準會試圖讓經濟減速的工作。因此，無論聯準會周三會按兵不動，還是會升息25個基點，我認為他們之後非常有可能停下腳步、坐等情勢變化。