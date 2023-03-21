今年將迎來73歲的香港知名歌手「譚校長」譚詠麟與陳百祥交情深厚，常常兩對夫妻一同出遊，近期他們帶著老婆前往瑞士度假，更不顧「高齡」挑戰高山滑雪，驚人現狀被網友捕獲，讓網友興奮表示終於跟自己的童年偶像曝光了。
近日，譚詠麟就在微博分享一行人開心坐飛機前往瑞士，陳百祥與妻子也一起前往，隨後他們坐纜車上山，到達滑雪地點後，譚詠麟脫下護目鏡，露出臉龐合照；另一張相中又張開雙臂，姿勢富有喜感。陳百祥則手持滑雪杖，在雪地上舉腳抬起，身體相當靈活。
譚詠麟和陳百祥同年出世，兩人已達72歲高齡，但看起來仍精神奕奕，幹勁十足，陳百祥雖然一頭銀髮，但絲毫不顯蒼老。譚詠麟也相當身材健碩，平時靠跑山、踢足球、健身維持好體態。
此外，有位長期定居於瑞士的華人網友分享一組與陳百祥、譚詠麟前往雪山滑雪的照片，一行人玩得超開心，他在文中寫道：「我和譚詠麟陳百祥瑞士雪山一起滑雪！結束了一周的滑雪工作，這周在策馬特（Zermatt） 與《唐白虎點秋香》的祝枝山，人稱叻哥一起，好像穿越一樣，小時候螢幕中的經典片段浮現眼前，（還有）留下無數經典歌曲的譚詠麟，譚校長，小時候都是卡磁帶聽他的歌，這次有幸在雪山腳下當面聆聽譚校長的歌曲」，這次的奇遇讓網友十分高興。
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