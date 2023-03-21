【政新鮮】王世堅咬何志偉被誰指示？ 施正鋒爆內幕：讓賴清德難看

2024大選將至，各黨密切布局！民進黨台北市議員王世堅昨(20)日領表登記北市立委第二選區，正式挑戰同黨現任立委何志偉，引發外界熱議。對此，前台北市副市長李永萍直言，非常期待兩人的對決，並認為王世堅打民進黨網軍的激烈跟要害程度超過一些藍營政治人物，預言王世堅初選勝出機會比較大。

針對王世堅登記參選挑戰何志偉一事，李永萍昨日在政論節目《少康戰情室》中指出，何志偉有時雖會講怪話，但也有真性情，在年輕立委當中算是蠻衝的；至於王世堅則更是「不得了」，對於民進黨來說非常資深，且非常愛民進黨，而王世堅打民進黨網軍，其激烈程度甚至超過一些藍營政治人物。李永萍表示，非常期待這兩人對決，且若民進黨初選制度還是採取全民調，李永萍認為王世堅勝出機會較大。

針對國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前徵詢前台南市議員謝龍介到北市艱困選區參選一事，李永萍直言，「沒道理讓謝龍介來」。李永萍認為，謝龍介是一個只差三個百分點就要當台南市市長的人，把他從台南弄到台北選艱困選區，且輸的機會很大，情何以堪。李永萍說謝龍介這次在台南表現太出色，應該趕快列在不分區安全名單，並請他好好照顧台南艱困選區。