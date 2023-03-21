台灣的交通亂象向來為人詬病，近日一名YouTuber「dd」到日本沖繩租借機車遊玩，途中為了趕行程把機車隨意停在公園旁，遭日本警察開出日幣9000元罰單（相當於台幣2093元），她抱怨罰單很貴，「明明就只是違停而已」，影片被網友截圖轉發，不少人轟她丟臉丟到日本。

「dd」昨（20）日於YouTube頻道《dd邊走邊吃》指出，日前到日本沖繩自助旅行，在當地租借機車，為趕行程將機車隨意停放在公園旁，行程結束要再去牽車時發現被開單，她趕緊打給租車店老闆協助處理，令她直呼「我的天啊！太荒謬了」。

「dd」因此進入日本警察局，她向警方出示駕照，警察本來要開日幣1萬5000元的罰單（約台幣3488元），租車店老闆依照過去經驗，認為罰單金額太高，詢問警察是否開錯單，警察才改開9000元罰單（約台幣2093元）。

「dd」隔日到銀行繳納罰款後，抱怨罰單真的很貴，「明明就只是違停而已，違停在台灣應該600元吧！」她說當下沒有想太多，停放機車時也再三確認是否會擋到來車或行人用路權，但會記取這次教訓。

「dd」在日本違停的影片被轉發到臉書社團《靠北違規》，網友開酸，「笑死！把台灣的『隨便停』的習慣帶到日本被罰活該，如果大家都是『違停而已』的心態會怎樣？」

不少網友看了「dd」的影片紛紛撻伐，「笑死！臭三寶到日本丟臉」、「好傻眼，什麼叫做『只是違停』，不要去日本害別人好嗎？」、「『只是違停』這4個字看得出沒有反省」、「這個還拍影片？恥度夠高」、「有這種心態的不適合到日本，乖乖在家比較好」。