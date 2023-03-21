台灣民意基金會今公佈最新民調，七成七樂見兩岸恢復交流、降低緊張關係，一成五不樂見。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這傳達一個強烈且清楚的訊息，絕大多數台灣人期待兩岸降低緊張關係，恢復正常交流。這是一種很素樸、自然、沒有心機的想望。

至於是否相信民進黨執政會帶來戰爭，國民黨執政會帶來和平的說法9％非常相信，9.9％還算相信，30.1％不太相信，38.5％一點也不相信，9.1％沒意見，3.4％不知道、拒答。顯示，一成九相信，六成九不相信。大多選民對兩岸戰爭與和平的發生自有定見，不會輕易隨特定政黨起舞。

最新民調顯示，對於樂見兩岸恢復交流、降低緊張關係，32.8％非常樂見、43.8％還算樂見，10.6％不太樂見，4％一點也不樂見，5.2％沒意見，3.6％不知道、拒答。

游盈隆認為，中國因素一直是影響台灣總統大選的重要因素。「2024台灣總統大選，中國因素是常數，不是變數」。中國因素肯定存在、發生，只是 表現的方式可能不同，尤其是這一次，最重要是如何做到不讓民進黨借力使力，有效刺激台灣選民反共抗中，繼續贏得政權。

他說，雙方政府在農漁產品解禁、押解人犯返台、金 門小三通、恢復兩岸航點航班等，都有善意合作的表現；開春中共收起一貫強硬的高姿態，中國(中共)這次顯然是有備而來。從這個角度看，前總統馬英九四月清明赴中祭祖得以成行，也將是 2024 台灣總統大選戲碼的一個有趣的兩岸橋段。

至於「2024 是戰爭與 和平的選擇」，游盈隆說，鼓吹這個論調的人主要是藍營意見領袖，此一論調未也很可能成為國民黨2024大選的主軸。但從全國民眾的角度看，意圖行銷「民進黨執政會帶來戰爭，國 民黨執政會帶來和平」將非常困難，近七成的人不相信，會相信不到二成，國民黨支持者中，也有近四成不以為然。顯示在藍營意見領袖圈有相當共識的意見，很明顯地是和社會嚴重脫節。