因應中共威脅，國軍三軍部隊從昨（20日）至23日起，一連串進行有「小漢光演習」之稱的「聯合作戰演練」，空軍各聯隊各型戰機，在接獲命令後從各基地起飛進行轉場演練，花蓮基地第五聯隊F-16V戰機也於首日在花東外海實施AIM-9M響尾蛇飛彈實彈射擊，兩枚均命中目標，據了解，台中基地IDF戰機及嘉義基地F-16V戰機也將會在這兩天陸續進行實彈射擊。

圖為空軍在2022年與2021年由F-16戰機發射響尾蛇飛彈英姿。(軍聞社提供)

這項實彈射擊在昨（20日）清晨展開，首先由空軍花蓮第五聯隊兩架F-16V座戰機實施，台東志航基地F-5E戰機擔任攻擊軍，F-16V發現敵機後，立刻按照程序接戰，並進行戰術動作，此時由F-5E戰機發射照明彈當標靶，由F-16V各發射一枚響尾蛇飛彈，全數命中目標。

據瞭解，這幾天天氣相當好，後續將由台中基地IDF戰機及嘉義基地F-16V戰機進行實彈射擊，根據訓練流鏈，六月份將由台南一聯隊IDF及新竹聯隊幻象戰機實施。

空軍這次使用的AIM-9M響尾蛇飛彈，為追熱型短程紅外線飛彈，於1982年開始生產，主要比舊型飛彈強化尋標器的抗干擾能力。AIM-9M在波斯灣戰爭中被大量使用，曾擊落12架伊拉克空軍戰機，目前仍為西方國家戰機的主要近戰武器，我國空軍除了幻象戰機外，包括F-16、IDF及AT-3教練機、勇鷹高教機、以及阿帕契、眼鏡蛇攻擊直升機，響尾蛇飛彈都是基本近距離空對空佩掛武器。