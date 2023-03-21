隨扈不配槍？馬英九赴陸祭祖惹議 陳建仁籲維護國家尊嚴和主權

前總統馬英九下周啟程赴大陸祭祖並率青年交流，國台辦以「先生」稱之，而非「前總統」頭銜，行政院長陳建仁21日表示，馬總統不只是馬先生，更是卸任元首，行為舉止動見觀瞻，應在此行中維護國家利益以及國民感情，才不會讓人民失望；至於傳出陸方不允許隨扈配槍，陳說，會提供最周延的保護，讓馬此行能夠平安。

立法院上午繼續邀請陳建仁進行施政報告並備質詢，對於馬英九赴陸一事，他受訪指出，馬總統應該聽見了台灣人民的聲音，希望馬此行能夠維護國家尊嚴和主權，「馬總統不只是馬先生，更是卸任元首，行為舉止動見觀瞻」，希望此行能夠向對岸和全球展現對於台灣主權的對等尊重。

陳建仁提及，更重要的，希望馬英九能把台灣自由民主價值，以及對於促進全球和平之努力，能夠在此行當中，維護國家利益以及國民感情，才不會讓台灣人民失望；至於馬英九在大陸上的行程維安，相關單位都有做過協調，一定會提供最好、最周延的安全保護，讓馬總統此行能夠平安。