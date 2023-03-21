今天3月21日是24節氣中的「春分」，《旺好運》運勢專欄分享6項開運法，包括接「春分」水、吸收陽光能量、春季飲食、用新物品、換新皮夾、愛情許願等，其中錢包為重要財庫，最好每三年可更換一次，就有助於提升財運，也象徵賺到的錢能存得非常穩。

【春分6項開運法】

1、接春分水

春分水是指清晨一早起床接來的水、或植物葉片汲取的露水，接著將收集到的春分水拿來點在身體上，有助於開運、開智慧、招貴人。

2、吸收陽光能量

在「春分」這天可出外遊走並多吸收陽光的能量，有益身心健康。

3、春季飲食

在「春分」這天可多食用竹筍、蜂蜜、萵苣或飲用春仔茶等，就有助於身體健康。

4、用新物品

春季的開始，可使用新的物品來換個新氣象，例如衣物、飾品、隨身包包等，都是轉換好心情的方式。

5、換新皮夾

錢包是重要的財庫，最好每三年換一次，而且選擇守財的黑色、咖啡色、棕色等，有助於提升財運，象徵賺到的錢都會存得非常穩。

6、愛情許願

春季的到來，如想要戀愛的人，這時也很適合立下自己的愛情期許，可到月老廟拜拜許願，就有機會在今年脫單。