中新社報導，大陸常駐聯合國副代表耿爽20日（當地時間）在安理會朝鮮半島核問題公開會上表示，中方對朝鮮半島緊張局勢加劇表示關切。他指責美國威懾施壓做法嚴重加劇了北韓的不安全感，導致矛盾激化，並呼籲國際社會應正視半島問題的癥結，從歷史中汲取經驗教訓，堅持推動問題的政治解決。

當天，聯合國負責歐洲、中亞和美洲事務的助理祕書長延恰通報說，北韓近日進行了一連串的飛彈發射，其中16日發射的「火星-17」洲際彈道飛彈，被該國描述為模擬核反擊演練的一部分。2022年，北韓進行了約70次彈道飛彈發射；2023年，其發射已達14次。半島局勢繼續朝著錯誤的方向發展。要緩和緊張局勢、打破外交僵局，安理會必須團結一致。

耿爽發言說，當前，朝鮮半島緊張局勢加劇，對立對抗上升，中方對此表示關切。半島形勢發展至此，事出有因。北韓曾於2018年作出以棄核換安全的積極舉措，但美方未按「行動對行動」原則作出善意回應，導致錯失推進半島無核化進程的重要機遇。今年以來，美等繼續在半島及周邊舉行空前規模的聯合軍演，計畫加大部署戰略武器，這種威懾施壓做法嚴重加劇了北韓的不安全感，導致矛盾激化。北韓外務省最新聲明也強調，其有關行動係「針對美敵對活動所採取的反制措施」。

耿爽表示，國際社會應正視半島問題的癥結，從歷史中汲取經驗教訓，堅持推動問題的政治解決。他並強調3點：一是各方都應保持克制，相互展現善意，在平和、冷靜、穩定的狀態下探求破局之策，爭取形成良性互動，逐步建立互信；二是中方支持安理會為推動政治解決發揮建設性作用；三是美國一面打著防擴散的旗號要求北韓棄核，一面卻向無核武器國家轉讓數以噸計的武器級濃縮鈾，這是典型的雙重標準，是對安理會信譽的嚴重損害。

耿爽說，中方呼籲個別國家傾聽國際社會和地區國家呼聲，摒棄冷戰思維、集團政治，停止政治操弄，切實履行自身核不擴散義務，撤銷開展核潛艇合作的決定，以實際行動為政治解決半島問題樹立正確導向。中方呼籲有關各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，承擔各自應盡責任，通過有意義的對話均衡解決各自合理關切，實現共同安全。中方將繼續按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，為推動半島問題政治解決作出努力與貢獻。