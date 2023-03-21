《人民日報》健康用戶端21日報導，大陸不少人自覺流感比新冠症狀更嚴重。「我家小朋友新冠感染的時候幾乎沒症狀，這次感染甲流（A型流感）一直高燒不退，今天凌晨兩點還在拉肚子，四點又吐了。」北京市一位孩子家長說。

「我新冠的時候只吃了幾粒布洛芬就好了，這次甲流一到晚上就又燒起來了，還特別怕冷，感覺比新冠症狀還嚴重。」一位正在經歷A型流感的患者反映。

北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾介紹，新冠和A型流感的症狀比較相似，嚴重程度也是因人而異，臨床上並沒有發現甲流比新冠症狀更嚴重的情況。西安交通大學第二附屬醫院兒童病院呼吸科主任醫師侯偉也表示，「甲流的特點就是會表現為高熱，雖然臨床表現看起來比較嚴重，但是使用特效藥物奧司他韋後，會很快體溫下降，病情好轉。」

《人民日報》報導，李侗曾稱，新冠的發熱確實有些人不嚴重，但是頭痛、咽痛、肌肉酸痛和咳嗽症狀比較嚴重的人也很多，反而這次A型流感，大部分人的症狀不超過一周。「目前流感病例增多持續一個月左右了，但是並沒有看到太多的重症病例，相比新冠來說應該沒有出現那麼多危重病例。」

從兒童患病情況來看也是如此，侯偉指出，A型流感的特點就是會出現高熱，咽疼、肌肉疼痛、多數患兒體溫在39度以上，這次A型流感的一個新特點就是有的兒童還出現了嘔吐、腹瀉等胃腸道症狀的現象。不過患兒在奧司他韋抗流感藥物之後好轉的非常明顯，一般48小時體溫就會恢復正常，基本5天就會痊癒，很少出現新冠感染後持續咳嗽、心肌炎等情況。

3月20日，中國疾病預防控制中心官微發文，中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕表示，此次流感活動到3月中旬已經進入高峰期。

「目前接診的甲流患者在逐漸減少，預計2-3周左右高峰就會過去。」侯偉表示，「隨著天氣轉暖，流感病毒的活躍性也在下降，而且本輪流感多數孩子已經感染過了，在一段時間內體內也會有流感抗體，短期內，家長不用過於擔心反復感染。」