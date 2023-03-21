現年38歲的女星張棋惠當年以女團「4 in Love」身分出道，小小年紀便踏入演藝圈，在2014年與「六甲樂團」吉他手阿龍結婚並生下1女後，仍活躍於各大綜藝節目，演藝事業橫跨戲劇與主持，受到不少粉絲的喜愛。而經常透過社群媒體與粉絲互動、分享生活的她，近日也突然PO出「自責文」，透露自己竟開火超過17小時忘了關，差點釀成意外，也把她給嚇壞。

張棋惠20日晚間在臉書粉絲團上發文，透露自己前一晚10點左右將女兒阿寶哄睡後，她便打開瓦斯爐並將火開到最小，打算複熱牛肉湯來吃，但當她喝完牛肉湯後竟忘了關爐火，就這樣讓它乾燒了整整17小時。在乾燒的期間，張棋惠還在中午左右洗了前一晚的鍋具及餐盤，但她仍沒發現瓦斯爐上的火沒關，更扯的是她在洗鍋子時，還將另一個鍋子疊在沒關火的瓦斯爐上便離開。

直到張棋惠再度起身前往廚房時，才瞄到鍋子底部閃著藍藍的光，一拿起鍋子她先傻了一下並立刻關掉瓦斯爐，回想當天根本沒有煮東西，所以火爐是前一晚10點開啟的。恍然大悟的她也感到相當自責，因為家裡只有她與女兒兩個人，若是半夜發生事情後果完全無法想像，因此她也表示「謝謝冥冥之中所有的保佑！」最後她也不忘提醒粉絲在用火上一定要多一個警惕跟注意，才不會跟她發生一樣事情。