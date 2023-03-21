女星楊紫瓊拿下第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角，成為首位華裔奧斯卡影后。60歲的她體態依舊健美，營養師李婉萍貼出楊紫瓊日常菜單，少量多餐、不節食，每天早餐是黑咖啡配麥片，以高纖、低脂蛋白質取代紅肉，李婉萍也大推，「反而比只戒澱粉來得有效更不缺失營養」。

李婉萍在臉書發文指出，一般人會覺得減肥就是要餓肚子或不碰澱粉，甚至看過有人為了減肥「只吃肉」。她提醒，這些極端方式都不建議，一來不均衡，二來容易反彈。

李婉萍寫下楊紫瓊3餐原則，少量多餐、不節食，不餓肚子但可避免吃太多。以高纖和低脂蛋白質取代大量紅肉：像雞肉、魚肉、海鮮皆屬低脂蛋白質。零食選堅果、水果，補充好的油脂及維生素C。早餐則是黑咖啡配麥片，有澱粉但高纖、低熱量。另外，楊紫瓊平時也會做3種運動，拉筋伸展、瑜珈及每天2小時有氧運動。

李婉萍說，影后的3餐菜單破解迷思，透過蛋白質的選擇搭配高纖，反而比「只戒澱粉」來得有效更不失營養。她表示，減肥要選適合自己，且必要時真的需要自律。每天2小時運動不簡單，「如果真的想有好身材和健康，還是建議大家試著逼自己去達成。」