中正國小鼓吹陣為全國碩果僅存的鼓吹隊。(麗寶樂園提供)

因金門沒有遊樂園，讓學生對這次校際交流前的樂園行程相當期待。(麗寶樂園提供)

為增進台中市山線、海線地區國中、小學生交流互動，認識彼此城市的文化與生活特色！台中市議員王立任舉辦2023年「原來是客」校際交流活動，首次邀請到金門中正國小鼓吹隊參加，麗寶樂園渡假區特別招待師生們入園遊玩，20日學生們下飛機第一站直達麗寶樂園，學生們都躍躍欲試指名搭乘最刺激的斷軌列車！

王立任說，原來是客活動今年邁入第7年，本次邀請博屋瑪、德芙蘭、桐林、東勢、金門縣中正國小等10所國小及清泉國中，到彼此學校進行校際交流，並於21日假台中市立港區藝術中心進行聯合演出，其中金門縣中正國小鼓吹陣社團，是全國碩果僅存的鼓吹隊。

2022年已規畫受邀校際交流，學生們滿心期待卻因疫情攪局而取消，鼓吹陣老師李麗娟表示，今年疫情解封才能順利成行，也讓師生期待感倍增，第一天早上7時30分從學校出發到機場，下機後就馬上來到麗寶樂園，讓學生們在體驗校際交流與表演之前，能夠好好放鬆先玩一下。

中正國小校長蔡雪芳表示，此行希望孩子學習與比較各校不同的課程內容，體驗多元文化，瞭解在地與生活相關的人事物，同時也希望孩子懷著感恩的心，感謝王議員盛情邀約，順利來到台灣參與原來是客活動。

中正國小學生楊羽柔說，金門沒有遊樂園，第一次來麗寶樂園很開心，最想玩斷軌雲霄飛車「搶救地心」，去年開始就一直說服家人讓她參加這次活動，除可以玩樂園，也非常好奇其他學校的特殊課程，可以認識不同在地文化；隊上年紀最小的張祐誠父母都是台中人，因爸爸在二膽島工作幾年前遷至金門就學，這次活動前能到麗寶樂園就像去郊遊，讓他非常興奮。

王立任指出，受邀的金門縣中正國小 將到梧棲區的永寧國小進行交流，因永寧國小學區舊名為鴨母寮，學校推出讓學生體驗製作鹹鴨蛋課程，認識在地生活文化，未來也未安排永寧國小學生回訪金門縣中正國小，感受不同的文化衝擊。

麗寶樂園渡假區表示，相當支持這項充滿教育意義的交流活動，讓外島學生與台中市山線、海線學校交流、學習在地課程，麗寶樂園渡假區也秉持企業社會責任，特別贊助中正國小鼓吹陣師生30多人免費玩樂園，讓金門來的孩子們能夠留下美好回憶！