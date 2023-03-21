台南市112年度春祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，今天清晨6時於孔廟大成殿舉行，忠義國小佾生團隊陸續出現6名學童暈眩、嘔吐等情形，2人稍作休息已改善，台南市消防局獲報將4名男童送醫治療 ，目前學童打點滴恢復觀察中。由於有學童表示吃了餐盒不適，校方已保留未吃完餐盒，將配合衛生局調查，不過，醫生觀察後，初步排除食物中毒的可能。

台南春祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，今日清晨6時於孔廟大成殿舉行，由正獻官台南市長兼財團法人台南市孔廟文化基金會董事長黃偉哲，率各分獻官依照古禮執行各項儀式，全程歷時約1小時，典禮莊重肅穆。

不過，一早祭孔出現一段插曲，每年祭孔大典負責擔任「佾生」的忠義國小佾生團隊，陸續有6人因為身體不適退場，其中2人嘔吐、4人則有暈眩等體力不支情形。

忠義國小校長林泓成指出，學生每年擔任祭孔佾生團隊，行之有年，學生們今早4點半集合著裝，5點半抵達孔廟，6點儀式開始，陸續有6名學生反映暈眩，當中有2人嘔吐，但1人吐完就好了，由於學校都有安排候補人員，儀式不受影響。

其中4名男童由救護車送往署立台南醫院治療，目前都已打完點滴觀察中，家長也趕往醫院陪同孩子。他說，醫生觀察學童情形，初步排除食物中毒的可能性，比較像是體力不濟，但他也說，校方有保留一早學童吃的麵包餐盒，如後續衛生局需要調查，校方都會配合。