北市中正區和平西路一段、南昌路口18日發生一起「落跑雞」逃竄事件，一隻寵物雞四處飛竄，嚇得不少汽、機車及行人紛紛閃避，警方獲報到場後當街跑百米追雞，終於在僵持90分鐘後利用「戰術圍捕」順利將雞隻捕獲，逗趣畫面引發熱議。

從畫面中可以看見，寵物雞利用小短腿跑到分隔島上，熱心民眾與員警欲前後夾擊，怎料還是被牠跑掉，員警拿著塑膠袋在後方狂追，追了百米仍跑不贏雞隻，最後員警將牠趕往附近的南昌公園，在「優勢警力」追捕下，終於在草叢內利用撈網將牠順利逮獲。

據了解，中正二分局南昌路派出所上午10時接獲民眾報案，表示在和平西路一段、南昌路附近，有一隻寵物雞在大馬路上「趴趴走」，雞隻因怕生有人靠近便會飛竄，不少人車也被嚇得連忙閃躲。

警方「戰術圍捕」順利將雞隻捕獲。（警方提供）

警方擔心影響交通，立刻到場處理，先緊急調整現場的路口號誌，進行相關交管，在清空現場後研判地勢，以邊圍邊趕的方式，將牠逐步帶往附近的南昌公園，最終在員警包夾下，終於在草叢內利用撈網將牠順利逮獲，由於不知是何人持有，警方將雞隻裝進紙箱帶回警局，最後通報動保處將牠帶回安置。

中正二警方呼籲，飼主攜帶寵物外出，應用鍊繩等確實管束，避免寵物隨意亂竄，即使未造成事故，仍已違反道交處罰條例規定，得處300元以上600元以下罰鍰。