經濟部日前舉行電價費率審議會，電價4月起調漲，平均漲幅達11％，經濟部長王美花表示，法國、韓國等使用很多核電的國家電價漲得更多。對此，資深媒體人吳子嘉怒轟，蔡政府把台灣後面的發展都搞壞掉，沒有水、沒有電，未來連產業、台積電都危險了，這些事都是王要負責的。

吳子嘉20日在節目《關鍵時刻》指出，台灣在蔡英文領導之下，經過兩任、7年的時間，我們電力政策，依照蔡政府說的就是綠能，但把經濟政策裡的電力政策做一個總結，就是「失敗」。

對於這7年的能源發展，吳子嘉也強調，世界能源市場在技術、觀念、儲能的方式都發生巨大的改變，但台灣還是不動如山，就是王美花一個人硬幹到底。吳直言，整個蔡英文的綠電政策、電力政策全面崩盤，全面失敗，交出一個負面成績單。

另吳子嘉還表示，現在政府每一地方都有破口，沒有不會出事的地方，陳建仁接了行政院長之後，才發現原來是接到個爛攤子。而這也是前蘇貞昌每天要吵架、罵人，就是為了要掩飾問題，陳建仁沒有蘇貞昌那麼兇悍，問題當然一件一件的冒出來。

不過對於電價調漲，台電20日亦表示，2022年燃料成本較2021年幾乎翻倍，台電從前年盈餘224億元轉為去年虧損2675億元。且因燃料價格大漲致虧損，台電並非特例。