前總統馬英九下周啟程赴大陸祭祖並率青年交流，陸委會主委邱太三21日指出，期盼馬展現台灣對民主自由價值的堅持；他提到，大陸對台灣的統戰無所不用其極，馬英九身為前總統，到大陸的各項作為將被檢視，務必注意相關作為言行，應符合國家利益與國人情感，也希望在對等尊嚴前提下交流，不希望馬被矮化或被統戰。

邱太三上午在立法院受訪指出，馬英九辦公室行前已經依相關規定，向總統府提出行程申報，總統府也對到馬赴大陸祭祖規畫表示尊重，如果有需要在安全維護方面，有指示相關單位來做協助；馬前總統到大陸去確實動見觀瞻，期盼展現台灣對民主自由價值的堅持，也期盼兩岸交流在對等情況下交流。

被問到是否擔心馬英九被對岸當成統戰棋子，邱太三直言，大陸對台灣的統戰無所不用其極，他必須提醒，馬英九身為前總統，到大陸去的各項作為會被檢視，期盼馬要注意相關作為言行，能夠符合國家利益與國人情感。

媒體追問，國台辦稱呼馬英九為「馬先生」而「前總統」是否有矮化疑慮，邱太三說，他無法代馬回答，應由馬前總統親自回覆是否妥適；至於馬此行尚未見中共高官，若有機會，邱說，陸委會對兩岸政策都是一貫，希望在對等尊嚴前提下，不希望馬被矮化，或被利用做統戰。

至於傳出陸方不允許隨扈配槍，邱太三說，這會由特勤單位處理，馬也不是第一次出國，這都有相關規定和過去案例。