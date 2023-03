南韓女團BLACKPINK 18、19日接連兩天於高雄世運主場館開唱,吸引9萬名粉絲到場一睹偶像風采,連同許多明星及網紅也紛紛前來朝聖,其中白癡公主也到場感受BLACKPINK魅力,但她在事後曬出的照片卻引發網友討論。

白癡公主19日在社群上興奮發文寫下「我只追女團,拉著朋友要陪我看,果然一起入坑,今天看完更被Rosé圈粉,舞台魅力好強,連頭髮都在表演」接著更分享自己最喜歡的歌曲是《Don’t Know What to Do》「可惜沒有MV,旋律很舒服,Rosé的轉音很好聽,天啊!我整個迷妹發言」。

然而,她也隨文附上當天現場拍攝的照片,可見她穿著白色削肩背心搭配黑色短褲,並開心地拿著BLACKPINK應援手幅,不過其中一張她將手幅放在胸前的照片卻意外出現「頭身分離」的狀況,嚇得網友直呼這根本就是靈異照片。

照片曝光後,許多網友紛紛留言「等一下~最後那張感覺很像頭和身體是分離的」、「頭像P上去的,脖子也太長了」、「頭身分離了」、「長頸族?」、「感覺頭飛起來~」、「天啊!脖子好長」更有人拿出日本長頸妖怪「轆轤首」做比對相當有趣,對此,白癡公主則幽默回應「我脖子一直很長?沒看影片」。