南韓女團BLACKPINK 18、19日接連兩天於高雄世運主場館開唱，吸引9萬名粉絲到場一睹偶像風采，連同許多明星及網紅也紛紛前來朝聖，其中白癡公主也到場感受BLACKPINK魅力，但她在事後曬出的照片卻引發網友討論。

白癡公主19日在社群上興奮發文寫下「我只追女團，拉著朋友要陪我看，果然一起入坑，今天看完更被Rosé圈粉，舞台魅力好強，連頭髮都在表演」接著更分享自己最喜歡的歌曲是《Don’t Know What to Do》「可惜沒有MV，旋律很舒服，Rosé的轉音很好聽，天啊！我整個迷妹發言」。

然而，她也隨文附上當天現場拍攝的照片，可見她穿著白色削肩背心搭配黑色短褲，並開心地拿著BLACKPINK應援手幅，不過其中一張她將手幅放在胸前的照片卻意外出現「頭身分離」的狀況，嚇得網友直呼這根本就是靈異照片。

照片曝光後，許多網友紛紛留言「等一下～最後那張感覺很像頭和身體是分離的」、「頭像P上去的，脖子也太長了」、「頭身分離了」、「長頸族？」、「感覺頭飛起來～」、「天啊！脖子好長」更有人拿出日本長頸妖怪「轆轤首」做比對相當有趣，對此，白癡公主則幽默回應「我脖子一直很長？沒看影片」。