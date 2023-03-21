台灣民意基金會今公佈最新民調，五成九同意不管美國對台灣有多好，都是為自己的利益，對台灣不一定好的說法，二成六不同意。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣人有這樣的認知，或許和「人不為己，天誅地滅」有關。

至於美中衝突時，台灣人會選擇站在哪一邊？是否同意美台有共同利益，就算美國壓制中國是基於自己利益，對台灣也是必要的；民調顯示，17.9％非常同意，43.2％還算同意，12.6％不太同意，9.1％一點也不同意，9.7％沒意見，7.6％不知道、 拒答。六成一同意、二成二不同意。同意者比不同意者多39個百分點。「疑美論」在台灣有傳播空間但難成氣候。

不管美國對台灣有多好，都是為自己的利益，對台灣不一定好，民調顯示，23.7％非常同意，34.9％還算同意，17.3％不太同意， 8.5％一點也不同意，9％沒意見，6.7％不知道、拒答。

游盈隆說，這項發現透露，當國際社會某個意義上是處於無政府狀態時，國家做為一個政治行動者會採取自利的行為，那是很自然的事。當美國為了自己利益加強和台灣外交、軍事、經濟與文化的連結、交流與互動，甚至為中國(中共)武力犯台未雨綢繆，預作先期軍事合作與訓練，就顯得很合理。

至於美中衝突時，台灣人會選擇站在哪一邊？高達六成一同意跟美國站在一起，游盈隆說，這項發現出現一個重要趨勢，六成一是親美派，二成二是親中派，親美派約是親中派的三倍之多。 且不分顏色或政黨大小，都呈現一面倒同意跟美國站在一起。

民調進一步分析，國民黨支持者中，五成九同意，二成九不同意、民眾黨六成七同意，二成五不同意、中性選民四成四同意、二成二不同意。 他認為，當社會瀰漫親美的氛圍時，強調親中反美的政黨不可能獲得社會多數的支持，自然不可能成為有執政潛能的政黨，這也是「疑美論」在台灣有傳播空間但難成氣候的根本原因。

本次調查訪問期間是3月13日至14日，對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1073人、抽樣誤差在 95％信心水準下約正負2.99個百分點。