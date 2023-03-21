成大醫院皮膚部醫師王德華與教授李玉雲利用禿髮技術，將頭髮中的幹細胞植入泡泡龍症患者，成功癒合大部分傷口，一般人傷口同樣有效，因學術文獻尚無類似研究，他們將這項發現發表在國際期刊Journal of Tissue Viability上，為罕見皮膚病患者帶來新福音。

泡泡龍症是一種罕見的皮膚遺傳病，因缺乏第7型膠原纖維，只要受到輕輕摩擦就會形成水泡與傷口，不易根治，醫學現狀只能以支持療法及避免傷口感染的實驗療法為主，患者從出生到老，都要與身體的傷口搏鬥，每天花好幾小時換藥，更慘的是慢性傷口會導致皮膚癌，惡性度高，且容易轉移。

王德華與李玉雲發現泡泡龍症患者雖然皮膚脆弱，頭髮卻較健康，嘗試以治療雄性禿的植髮技術，植入泡泡龍患者傷口中，利用頭髮幹細胞，成功癒合一名病人的慢性傷口，另有兩名一般人也利用此例成功癒合傷口，兩人將案例發表在國際期刊中。

這項植髮療法，是從泡泡龍患者身上取出單根頭髮，植入患者慢性傷口中，每次60至200根，平均每隔9個月手術1次，病患6年後傷口面積減少8成5，每天換藥時間也從4小時縮短為1小時。

全台泡泡龍症患者僅有500人，在罕見疾病團體中屬弱勢中的弱勢，脆弱難癒合的皮膚令病患終其一生都在與傷口奮鬥，台灣3年前因新冠肺炎陷入口罩恐慌時，泡泡龍症患者恐慌的卻是買不到包覆傷口的紗布，這群弱勢病友的呼救聲卻差點就淹沒在社會主流之中。

成醫皮膚部一直未放棄在罕病醫療照顧，皮膚部團隊這項醫療技術新發現，對泡泡龍症患者來說是一大福音，對一般人的傷口癒合也有助益。