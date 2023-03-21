前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖並進行兩岸青年交流。國民黨立委陳以信今在立院質詢行政院長陳建仁，此行是否為健康有序的兩岸交流？陳建仁表達，是健康有序的交流，政院對馬赴陸沒有疑慮，但希望馬總統能向對岸表達對台灣的對等尊重，並向大陸學子說明民主普世價值。

陳建仁認為，馬回鄉掃墓是人情之常，兩岸之間有這樣的交流，是有序的交流，而因為疫情已經過了，當然也是健康的交流，且馬有向府方申報，是很好的作為。

陳以信批評，既然陳建仁認為是健康有序交流，為何陸委會還要說要考量社會觀感，避免疑慮跟爭議？陳建仁說，行政院的立場沒什麼疑慮，此行希望馬總統能向對方表達對台灣的對等尊重，並向大陸青年學子說明台灣自由民主、多元開放、人權保障的普世價值，讓兩岸交流往普世價值方向努力。

陳以信追問陳建仁，是否認為馬此行是「好事」？陳建仁說，這是他個人選擇，相信他會尊重國家尊嚴國民情感的維護，但這是他個人的事，好事壞事不同人有不同看法，自有公評，政府會全力維護他行程的平安順利。

不過陳建仁也說道，此次馬英九被對岸稱為「馬先生」，大陸應該稱呼他為「馬前總統」會比較合適。

陳以信則說，馬習會的時候，雙方就是互稱「先生」，這樣才是相互平等不失國格，因為我們根本不承認對岸的主權，這樣就是不失國格，這怎麼會喪失立場呢？難道我們要承認中華人民共和國主權嗎？

他反問陳建仁，「你見到習近平難道要叫他習主席嗎？」陳建仁說，「當然不會啊！」陳以信再問，「你要承認中華人民共和國正當性？」陳建仁也說，「當然不承認啊！我沒叫他習主席，馬總統應該思考他到了中國會被稱為什麼。」陳建仁認為，馬作為卸任國家元首，要到一個不會給他足夠尊重的國家，要深思熟慮。

陸委會主委邱太三也急救火，緩和說陳建仁不是兩岸的專家，是公衛跟行政部門專家；邱太三強調，結論是擔心馬英九被統戰，擔心他被利用當成統戰工具，政府擔心的是後面的事。