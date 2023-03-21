瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，最近觀察到包括：電視、IT應用，乃至智慧機需要的面板驅動IC（DDI）第一季與第二季的需求均增加，短期動能大有長進，預期聯詠本季營收將會達到財測上緣，第二季營收則將季增8％，至年底前維持季季高的營運表現。

瑞信的觀點與剛升評聯詠至「買進」的花旗環球證券相似，可見外資圈對聯詠前景有愈來愈正面的共識；瑞信將推測合理股價升至465元，與花旗環球的500元、海通國際的480元，共同捍衛多頭士氣。

蘇厚合說明，根據瑞信所做供應鏈調查，即將進入第二季，受惠庫存回補與新產品發表帶動，電視與IT應用端DDI需求回溫，連智慧機用的觸控面板驅動IC（TDDI）在大陸618促銷檔期前，也見到部分急單湧現。考量LDDI需求進步、TDD重新拉貨、新品放量（有利OLED與虛擬實境用DDI），儘管第一季營收基期提高，聯詠第二季仍能繳出季增8％佳績，當季毛利率37.9％將會是短期谷底，第三季起開始回升。