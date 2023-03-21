灰熊隊的浪子莫蘭特（Ja Morant）準備回來了，根據總教練傑金斯（Taylor Jenkins）的計畫，莫蘭特很有希望在23日對戰火箭的比賽回歸。好消息是隊友很高興見到莫蘭特，「每個人都張開雙臂歡迎他，非常興奮他能夠歸隊。」莫蘭特本周已經開始和隊友打對抗賽，也出現在對戰獨行俠的板凳區，他的亮槍事件只遭到聯盟禁賽8場。

《華盛頓郵報》報導，莫蘭特曾經出拳毆打一名青少年的頭部12至13次，還持槍威嚇他，莫蘭特聲稱是正當防衛。後來莫蘭特的母親和一位賣場員工爭執，莫蘭特隨即帶著他的同伴前往威嚇。今年2月，溜馬球團職員賽後在巴士遭到莫蘭特的同伴騷擾，他們持雷射瞄準鏡威嚇，但NBA無法證明他們有槍枝。

莫蘭特除了最近一次在脫衣舞吧的亮槍事件是他自己一人所做，其餘都是有他的同伴在身邊，一直有種說法是莫蘭特誤交了損友。莫蘭特「最好的朋友」是一位叫做派克（Davonte Pack）的人，他非常囂張，比賽中就介入灰熊與溜馬球員的爭吵，賽後的雷射瞄準鏡事件也是他做的，導致溜馬主場1年不許他入場，莫蘭特事後竟然還為派克叫屈。

老前輩俠客歐尼爾（Shaquille O’Neal）當時在TNT節目上評論說：「莫蘭特做出一連串愚蠢的決定，他自己選擇要在脫衣舞吧打赤膊、帶著槍，然後拿出手機來直播的，我們絕不希望被一些蠢事來遮蓋自己辛苦工作的成果。他的朋友也不該寵著他，像我經常和我的朋友吵架，因為他們總是想要讓我走在正軌。」