台北一名擔任藥商的男子前年4月參加朋友慶生會，當晚在酒吧認識女子後，一夥人又續攤到夜店狂歡，男子趁對方爛醉帶回家撿屍，女子事後提告，男子當庭懺悔並拿出120萬和解，法官審酌他月薪約28萬、尚有父母需扶養，依犯乘機性交罪，處有期徒刑1年8月，可緩刑3年。

判決書指出，兩人在前年4月24日晚間11時到一間酒吧參加共同友人的慶生會，之後又續攤到夜店狂歡，男子趁機將爛醉的女子帶回住所撿屍，先以其手指插入陰道，之後用性器性交得逞，女子事後醒來離開男子住處後報警處理，刑事警察局鑑定書記載女子外陰部棉棒檢出男性Y染色體與男子型別相符。

法官審酌男子利用對方酒醉不醒人事，乘機性交，對女子身體、心理均造成相當大之危害，犯後雖坦承犯行、達成和解，當庭向對方道歉，考量男子無任何犯罪前科，大學畢業後目前從事藥商工作月收入28萬元、尚有父母需扶養之生活狀況，依犯乘機性交罪，處有期徒刑1年8月。

法官認為男子當庭向女方道歉，並已支付全部賠償金共新臺幣120萬元，可認男子已努力彌補其過錯，深具悔意，依刑法第59條規定減輕其刑，法官也認為男子已知警惕，無再犯之虞，予以宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並要在一年內接受法治教育4場。