在大陸全國兩會閉幕一周後，應俄羅斯聯邦總統普丁邀請，中國國家主席習近平於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。這是繼2013年之後，習近平主席再次將俄羅斯作為當選國家主席後的出訪首站，也是他自擔任國家主席以來第九次踏上俄羅斯的土地。

3月20日，在赴莫斯科對俄羅斯聯邦進行國事訪問之際，習近平主席在《俄羅斯報》和俄新社網站發表題為《踔厲前行，開啓中俄友好合作、共同發展新篇章》的署名文章。習主席在文章中指出，「10年前，我當選中國國家主席後，俄羅斯是我訪問的首個國家。10年來，我8次到訪俄羅斯，每次都是乘興而來，滿載而歸，同普京總統一道開啟了中俄關係的新篇章。」

清華大學俄羅斯研究院副院長吳大輝今天在《環球時報》撰文稱，此次中俄元首外交，彰顯三大意義。中國提出政治解決倡議完全是出於大國擔當，真正在勸和促談。但只有當事方和直接相關方有意願坐下來談，才會找到解決衝突的具體路徑。就此意義而言，目前解鎖俄烏戰爭的「密鑰」，握在美西方國家手中。

一、兩國元首會晤，將進一步推動中俄戰略協作

縱觀中俄關係近十年來的發展，中俄戰略協作夥伴關係每一次躍升新台階，都離不開中俄元首的定向領航和戰略擘畫——2013年3月兩國元首簽署《中俄關於合作共贏、深化全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，2014年5月簽署《中俄關於全面戰略協作夥伴關係新階段的聯合聲明》，2015年5月簽署《中俄關於深化全面戰略協作夥伴關係、倡導合作共贏的聯合聲明》，2016年6月簽署《中華人民共和國主席和俄聯邦總統關於加強全球戰略穩定的聯合聲明》，2017年7月簽署《中俄關於進一步深化全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》、批准《中俄睦鄰友好合作條約》實施綱要和發表《中俄關於當前世界形勢和重大國際問題的聯合聲明》，2018年6月簽署《中俄聯合聲明》，2019年6月簽署《中俄關於發展新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，2021年6月宣佈已簽署20週年的《中俄睦鄰友好合作條約》延期並賦予其新的時代內涵，2022年2月簽署《中俄關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》。這些都在中俄關係發展中留下了堅定向前的足跡。

從2013年習近平主席作為中國國家主席首訪俄羅斯開始的十年間，中俄最高領導人在雙邊和國際場合會晤已達40次，高水平、高頻率、高質量的兩國元首政治交往，始終在為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係引領航向。正如習主席在署名文章中所言，高層交往「為兩國關係擘畫藍圖，就共同關心的重大國際和地區問題及時溝通對表，為雙邊關係持續健康穩定發展牢牢定向把舵」。有理由相信，此次中俄元首會晤將進一步引領並推動中俄戰略協作夥伴關係的在更高水平上向前發展。

二、打造大國關係新範式，推動雙方多層次合作格局的發展

此次習近平主席訪俄是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅。他在署名文章中指出，中俄雙方秉持世代友好、合作共贏理念，堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，堅定支持彼此走符合本國國情的發展道路，支持彼此發展振興。兩國關係在發展中愈加成熟、堅韌，不斷煥發新的生機活力，樹立起相互尊重、和平共處、合作共贏的新型大國關係典範。雙方形成全方位、多層次合作格局。

在雙方共同努力下，去年中俄雙邊貿易額突破1900億美元，比10年前增長了116％，中國連續13年成為俄羅斯第一大貿易夥伴國。兩國雙向投資規模持續增長，能源、航空航天、互聯互通等領域大項目合作穩步推進，科技創新、跨境電商等新興領域合作勢頭強勁，地方合作方興未艾，為兩國民眾帶來實實在在的好處，也為雙方各自發展振興提供了源源不斷的動力。

俄羅斯總統普丁3月20日在《人民日報》發表題為《俄羅斯和中國——面向未來的夥伴關係》的署名文章指出，俄中關係是大國之間和諧與創造性合作的典範，期待與習近平主席的會談為雙邊各方面協作注入新的強大動力。習近平主席此訪意義重大，再次證明俄中夥伴關係具有特殊性，始終建立在互信、尊重彼此主權和利益的基礎上。十年來，堅實的俄中友誼繼續不斷加強，造福惠及兩國和兩國人民。兩國關係進展令人驚嘆，達到了有史以來最高水平並繼續鞏固旺盛。兩國建立了極為信任的政治對話，是一種全面的新時代戰略協作。俄羅斯和中國始終致力於建立平等、開放、包容、不針對第三國的地區和全球安全體系。中俄關係是大國之間和諧與創造性合作的典範。普京表示，基於兩國人民的戰略抉擇的俄中友誼和夥伴關係將繼續增長強盛，使俄羅斯和中國幸福繁榮。

三、中國展現出大國的責任擔當

當前，百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期。作為聯合國安理會常任理事國和重要大國，中俄關係的意義和影響遠遠超出雙邊範疇，具有地區和全球意義。習近平主席主張，中俄堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本准則，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等國際多邊機制內密切溝通和協作，共同致力於推進世界多極化和國際關係民主化，積極踐行真正的多邊主義，弘揚全人類共同價值，倡導構建新型國際關係和人類命運共同體。

在烏克蘭危機反復延宕、地緣政治對抗不斷激化的背景下，國際社會對此次中國元首外交在解決烏克蘭危機上所發揮的作用充滿期待。因為中國是多邊主義的踐行者，國際秩序的維護者，和平的締造者。沙伊復交讓波詭雲譎的中東地區再現和平之機。這正是中國代表的世界和平力量的勝利。國際局勢越動蕩，越凸顯中國和平努力的世界意義。中俄戰略協作夥伴關係為世界增加了確定性，為和平注入了正能量，中俄元首峰會恰逢其時。

不久前發佈的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件的核心就是勸和促談，它重申了習近平主席此前提出的「四個共同」「四個應該」和「三點思考」的核心思想，集中體現了中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。在3月16日國務委員兼外長秦剛同烏克蘭外長庫列巴通電話時，呼籲烏俄為對話談判保留希望，無論有多大的困難和挑戰，都不要關死政治解決的大門。他強調，中方將繼續為停火止戰、緩解危機、恢復和平發揮建設性作用。

中美高層此前的溝通也表明，中國願意與美國在包括政治解決烏克蘭危機等所有重要問題上保持對話，維護世界和平、促進共同發展是中國外交政策的宗旨。然而，中國不是俄烏衝突的當事方，也非直接相關方，向烏克蘭供應武器的美西方國家才是直接相關方。中國提出政治解決倡議完全是出於大國擔當，真正在勸和促談。但只有當事方和直接相關方有意願坐下來談，才會找到解決衝突的具體路徑。就此意義而言，目前解鎖俄烏衝突的「密鑰」，握在美西方國家手中。

文章稱，中俄戰略協作是全球安全的壓艙石。雖為雙邊關係，卻有地區和全球意義。自1996年4月雙方建立戰略協作夥伴關係以來，每每霸權主義甚囂塵上之時，都是中俄發揮了世界政治「穩定器」的作用。華盛頓無論搞拆解還是污名化，都難阻兩國關係的深入發展。中俄關係的核心要義是不結盟、不對抗、不針對第三方。中俄兩國都無意搭建美國所稱的「反西方同盟」，而是遵循與西方國家固守的冷戰思維有天壤之別的新安全觀。

文章稱，從全球意義而言，中俄成功走出了一條大國戰略互信、鄰里友好的相處之道，樹立了新型國際關係的典範。中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。中俄攜手，世界多極化和國際關係民主化就有了動力，全球戰略平衡與穩定就有了保障。世界面臨動蕩不安，中俄關係更應穩步向前。相信在兩國元首的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係必將在更高水平上不斷前行。