「國標舞女王」劉真2020年動心臟手術，因術後狀況恢復不佳，最終在3月22日病逝，享年44歲。明(22日)將迎來她逝世3周年，她昔日搭檔了20年的舞伴李志堯最近受訪，透露劉真生前曾主動提及辛龍在追求她，李志堯說其實劉真的追求者眾多，不乏有錢人和小開，最後會選擇辛龍他不意外，因為辛龍有才華又十分寵愛她，一語道盡劉真和辛龍之間純淨的愛情。

辛龍原本是吳宗憲旗下經紀公司藝人，劉真過世後傳出辛龍和吳宗憲的公司已無經紀約，吳宗憲也默認，19日吳宗憲出席活動，坦言還是有持續傳訊關心辛龍，希望對方願意復出繼續替社會服務，但辛龍都沒答應，想繼續過隱居生活，目前生活重心放在獨自照顧女兒，其他事都不考慮。

據《三立新聞網》報導，李志堯過去和劉真搭檔跳舞了20多年，彼此已經默契好到一個眼神就知道對方在想什麼，劉真辭世3年，李志堯也對她有無盡的思念，回憶兩人過去曾說好要英國英格蘭「黑池」塔舞廳比賽，報名了兩次，一次因劉真要拍戲，第二次則是兩人舞伴關係改變，最後都沒實現，成為終生遺憾。

李志堯分享過去和劉真花大把時間練習的舞蹈教室，劉真還在世時，兩人曾在教室角落的欄杆上邊拉筋邊談心，如今好搭檔離開，李志堯仍捨不得拆掉欄杆，他更表示劉真喜歡有才華的人，而這也是過去被封為政大校花的她選擇嫁給辛龍主因，過去，劉真也上節目透露，兩人是在2012年擔任《超級模王大道》評審認識，當時辛龍擔心她一個人無聊便常常關心她，結束後互留電話，進而開始交往，劉真更說，過去有很多人想追她，但都不如辛龍的「坦白與真誠」，想要約吃飯就會直說，一席話讓一旁張小燕都忍不住把手放在心窩位置，一臉感動認同。