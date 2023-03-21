張善政喊話行政院，給大眾運輸工具用電優惠。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政21日主持市政會議時指出，電價持續上漲，衝擊電力驅動的桃園捷運公司，直指大眾運輸如因班次增加用電比較多，其實是讓私人運具能源消耗減少，向行政院喊話，在電價上漲趨勢下要給予捷運、台鐵、高鐵等運具特等電力優惠，保障大眾交通運輸對民眾的吸引力，讓綠色運具受到民眾青睞。

經濟部決議針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲其電價17％。張善政說，電價持續上漲，去年已經漲了15％，今年要拉到20％，首當其衝的是電力驅動的捷運公司。桃捷在新董座和總經理到任後，努力想辦法把財務平衡回來，隨著國門開放後運量逐漸上升，但是電價再漲對捷運營運會有很大影響。

張善政指示捷運公司跟市府搭配，向經濟部爭取捷運用電優惠，他進一步指出，跳開桃園市角度，在國家大政策上，不管是雙北捷運或台鐵、高鐵，大眾交通工具可以取代很多私人運具，大眾交通運輸如因班次增加導致用電比較多，其實是讓私人運具能源消耗減少。

張善政呼籲行政院，給予大眾交通運輸用電優惠，不要因成本增加導致票價要調整，影響全國民眾搭乘大眾運輸的意願，相信大家都不樂見，希望在電價上漲趨勢下，中央對捷運、台鐵和高鐵這些大眾運輸工具要有特殊用電考慮，保障大眾運輸對民眾的吸引力，讓綠色運具受到民眾青睞。

張善政也要求捷運公司要繼續努力持續開源節流、拓展客源，開源不能只仰賴國門開放後的乘客運量自然成長，要發揮行銷手段，讓更多人願意捨棄私人交通工具、改搭桃園捷運，面對電價上漲的趨勢，務必排除困難，讓桃園捷運持續成長，恢復疫情前運量、甚至更多，讓桃園捷運財務回到健康狀況。

張善政也重申，1200月票方案，交通局要持續跟交通部爭取，讓桃園捷運認定是中央運具，納入中央補助，讓捷運公司盡量取得較低成本。