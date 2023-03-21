1.白宮國安發言人John Kirby周一表示，美國財政部長葉倫和商務部長雷蒙多可能訪問北京，目前美中兩國正在討論相關安排。儘管目前沒有規畫「拜習會」，但美中兩國仍需要維持溝通管道，尤其在當前局勢如此緊張的情況下。此外，Kirby表示，布林肯仍可能訪問中國，拜登總統也準備在最合適的時機與中國國家主席習近平再次會面。

2.在瑞士政府促成下，瑞銀同意收購瑞士信貸以阻止危機擴散，但瑞士監管機關將瑞信總值170億美元的額外一級資本（AT1）債券「一筆勾銷」，使該債券淪為毫無價值的「廢紙」，投資人已在研擬向瑞士當局採取法律行動，以追討損失。根據Morningstar的數據，瑞信這批AT1債券的主要持有者可能包括Lazard Freres Gestion，PIMCO和GAM。彭博社報導，知情人士透露PIMCO對瑞信AT1的曝險最大，規模達到約8.07億美元。

3.歐美銀行業頻頻爆雷恐不利於經濟前景和原油需求，高盛下修油價預測，並表示技術走勢惡化，有向下探底的可能，今明兩年油價恐難站上100美元。高盛將今年布蘭特原油價格預測從每桶95美元下修為85美元，將明年油價預測從90美元調降為79美元。

4.美元指數尾盤跌0.5%，報103.27，創下2月15日以來新低。美元兌日圓尾盤跌0.66%，報130.96，盤中一度跌至130.55，創下2月10日來最低價。分析師表示，美國地區銀行仍然不穩，市場對於危機能否解決看法謹慎，不敢貿然押多美元。瑞士監管機關將瑞信AT1債券註銷，避險情緒帶動日圓走高。

5.受避險買盤青睞，周一紐約期金連漲第2天，終場收漲9.3美元或0.47%，報每盎司1982.8美元，盤中曾站上2014.9美元，為一年多以來首度漲破2000美元大關。

6.周一紐約4月期油收漲1.35%，報每桶67.64美元，但盤中一度大跌3.93%，報64.12美元，創下2021年12月以來新低。布蘭特期油收漲1.12%，報每桶73.79美元。歐美銀行業危機似乎正在平息，但市場對經濟前景仍感悲觀，恐不利於大宗商品價格。