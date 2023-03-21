周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲4.29點或0.98%，為440.6點，完全收復了早盤的近2%跌勢。

銀行股反彈上漲1.3%。在政府支持下，瑞銀收購瑞士信貸(Credit Suisse)，似乎消除了全球銀行業的擔憂。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson說，瑞銀的收購行動來得如此快速，瑞信也沒有倒閉，而且這是一場企業收購，不是政府或監管機關的紓困方案，此一事實讓市場對銀行業的狀況感覺較好。

瑞信股價跌55.7%，報0.82瑞朗。瑞銀在周日晚間宣布，斥資30億瑞朗收購瑞信，並將承擔最多54億瑞朗的虧損。

瑞銀在下跌16%之後，收盤回穩上升1.3%，報17.3瑞朗。

以銀行股為主的西班牙和義大利股市分別上漲1.3%和1.6%。

投資人仍然非常在意瑞信170億瑞朗的額外一級資本(AT1)債券遭到監管單位的註銷，債券持有人認為自己應該比股票持有人獲得更好保護。

荷蘭合作銀行資深總經分析師Teeuwe Mevissen說，他們對於AT1的處置方式感到驚訝；如果看一下兩者的資格，股票持有人應該是第一個虧錢的，現在人們對此一原則感到困惑。

礦業股升2.8%；目前出現美元下跌和中國需求升溫的跡象，銅價上漲。

市場所有的目光都聚焦在聯準會周三的政策決議。關於聯準會將升息25基點或是不變，目前交易員意見不一。

由於此前矽谷銀行、Signature銀行的倒閉，以及瑞士信貸的困境，歐洲股市縮小漲勢，今年以來僅上漲3.7%。