大學甄選入學委員會今公布繁星推薦招生第一類至第七類學群共錄取362所高中的1萬4431名一般生，錄取率為62.71％，較去年增加0.9個百分點。不過今年第一類至第七類學群的招生缺額為1330人，較去年增加411人；另有141個校系無人錄取，比去年78校系多了8成。

112學年大學繁星推薦招生於今日公告第一類至第七類學群錄取暨第八類學群篩選結果，今年有66所大學1789個學系參加招生，共提供1萬5989個招生名額，以及1990個原住民外加名額。觀察今年狀況，少子化持續發揮，各校招生仍面臨重大挑戰。

甄選委員會表示，今年第一類至第七類學群共計錄取362所高中推薦的1萬4431名一般生，錄取人數最多的前3名高中分別是國立潮州高中117人、新北市立樹林高中114人及私立立人高中111人；外加名額則錄取203名原住民生，錄取率為87.12％，較去年減少5.01個百分點。

今年第一類至七類學群招生缺額1330人，較去年919人增加411人。各校缺額方面，台大10人、成大17人、清大8人、陽明交大8人；缺額最多的前3名學校是文化大學257人、長榮大學107人、真理大學152人。

今年招生掛蛋的校系有141個，包括公立9個、私立132個，比去年78系多了8成；今年招滿學生的有政大、長庚及中原等17校，比去年25校少了8校。

至於今年第八類學群醫、牙學系報名人數共計699人，較去年739人，減少40人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有350人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有67人。

甄選委員會表示，第一類至第七類學群招生名額報名人數為2萬3011人，較去年2萬4323人，減少1312人，而錄取人數1萬4431人，較去年減少603人。第一類至第七類學群招生缺額1330個，以及後續放棄入學資格後的缺額，將回流至分發入學管道招生。

甄選委員會說，第八類學群通過篩選考生，須依通過篩選校系的規定參加第二階段指定項目甄試，經面試後而獲錄取者，始取得該醫學系、牙醫學系的入學資格。