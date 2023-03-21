現任基隆市立委蔡適應20日突拋震撼彈，宣布2024不競選連任，全心投入總統輔選作業，也透露台北大學將保留他的博士學位。對此，甫卸任基隆市長的內政部長林右昌21日坦言，他前天就知情，自己希望蔡適應能以大局為重，也藉由立委選戰重新振作、自證清白，為基隆未來福祉和建設努力打拚，相信一定能重新贏得市民認同。

蔡適應去年因黑道、論文問題纏身，最終在基隆市長選戰失利，但他還是明年立委選戰中最有機會勝選的人，如今放棄連任，外界關注民進黨能否在失去基隆市長後仍保住立委席次。當前黨內有意參選者，除了已領表的議員張之豪，另有民進黨基隆市議會黨團總召鄭文婷及議員張秉鈞。

對此，林右昌上午赴立法院受訪時坦言，「我是勸他（蔡適應）啦！」，因為政治從來不是簡單的事，選戰過程中抹黑非常多，還是要相信人民智慧以及最後選擇，「我是建議他，現在論文既然已經回復，還他一個清白跟公道，我是建議也勸他，應該藉這機會，在什麼地方跌倒，就從什麼地方站起來」。

林右昌喊話，應該重新利用選戰過程，讓人民更了解、更認識蔡適應，也讓過去的這些抹黑、惡意攻擊，透過選戰過程來釐清。他說，清者自清，應該重視人民智慧，在選戰裡面贏得勝選，為自己贏得公道。

談及事前是否知情，林右昌說，前天他就跟蔡適應聊過，雖然對方自有想法，但地方上還是有很多人勸進，他認為這場選戰是讓蔡適應自證清白，並讓市民了解過去2任立委期間，為基隆做了什麼服務，且蔡是公督盟評鑑第一名的立委，應該讓市民知道，藉此重新得到市民的支持。

媒體追問，民進黨主席賴清德上周與正國會成員餐敘是否就有談過此事，林說，席間賴清德知道學倫案朝正面方向發展，大家都幫蔡適應鼓掌，而他前天跟蔡適應深談很久，他還是勸蔡適應以大局為重，以總統、立委選舉為重，且選舉恰好是還他清白的機會。