俄羅斯總統普丁18日才視察克里米亞半島，當地昨（20）日就發生爆炸，烏克蘭稱一批俄羅斯口徑-KN巡弋飛彈被摧毀，但並未承認犯案。俄方證實遭到無人機攻擊，導致一名男子受傷送醫，多棟建築起火。

綜合英國廣播公司（BBC）、《衛報》（The Guardian）報導，烏克蘭國防部20日發布聲明表示，克里米亞半島北部城市贊科伊（Dzhankoi）發生爆炸，炸毀了當時正透過鐵路運輸的俄軍口徑-KN（Kalibr-KN）巡弋飛彈。

聲明指出，口徑-KN巡弋飛彈是專門為俄羅斯黑海艦隊水面艦艇設計的飛彈，在陸地上的射程超過2500公里，海上射程達375公里。

Russia’s Long Range Missile Stocks based on Ukraine’s 🇺🇦 reporting as of March 18, 2023



Russia is currently estimated to have 155 Kalibr, X-101/Kh-55, and Kinzhal missiles remaining in stock pic.twitter.com/YGBqTYq82g — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) March 18, 2023

聲明強調這起爆炸「延續了俄羅斯的去軍事化進程，並為光復烏克蘭的克里米亞半島做準備」。

BBC評論，烏克蘭宣布發生爆炸的同時，也一如既往地未宣稱犯案，如果證實是基輔所為，這將是烏軍對克里米亞的罕見閃電突襲。

俄羅斯在贊科伊扶植的行政首長伊文（Ihor Ivin）證實當地遭到無人機攻擊，導致一名33歲男子受到無人機碎片波及受傷、送醫，他也證實當地多棟建築起火、電網受損，但並未提及任何軍事目標是否受損。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）後續也在推特放上一段「據傳來自贊科伊」的17秒影片，畫面顯示黑夜中遠處傳來爆炸巨響，瞬間炸出橘色火球，影片中有人說爆炸地點位在車站附近。

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail - @DI_Ukraine



It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023

俄羅斯去（2022）年10月指控基輔出動9架無人機轟炸俄軍位在克里米亞塞凡堡（Sevastopol）的黑海艦隊，造成黑海艦隊馬卡洛夫海軍上將號（Admiral Makarov）受損。