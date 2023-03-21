大陸國家主席習近平正在俄羅斯首都莫斯科進行國是訪問，期間俄國政府發布消息表示，中俄雙方將舉行會談，成立分委會發展衛星導航系統的合作，將保障俄國「格洛納斯」全球衛星導航系統和大陸「北斗」系統的兼容性和互補性。

俄羅斯衛星社21日引述俄國法律訊息門戶網站發布的文件指出，俄羅斯政府責成國家航天集團公司和外交部，一同與大陸方面進行會談，達成協議後，代表俄羅斯聯邦政府簽署議定書，允許對草案中沒有原則性問題的內容進行修訂。

等待簽署的這份文件強調，俄中政府首腦定期會晤籌委會將成立一個專門負責衛星導航領域合作的分委會。消息顯示，該分委會的工作還將保障俄羅斯格洛納斯全球衛星導航系統和大陸北斗系統兼容性和互補性。

分委會俄方主席將由俄羅斯國家航天集團公司總經理擔任，中方主席將由大陸衛星導航系統委員會主席擔任。工作會議將在俄羅斯和大陸境內輪流舉行，1年至少舉行1次。

2022年2月，俄羅斯總統普丁在訪問大陸期間，中俄雙方便簽署了合作協議，確保兩國全球衛星導航系統在時間標度方面相互補充。同年9月，雙方簽署協議，將在彼此境內互設導航站，這意味著在俄國境內將能使用大陸自主研發的北斗導航系統。