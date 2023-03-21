蛋荒問題未解，又傳出官方施壓凍漲蛋價，讓蛋商不滿考慮無限期休市並拒絕報價，不過農委會主委陳吉仲卻稱休市是假議題，更說有人對官方施壓一事刻意炒作，讓國民黨台北市議員李彥秀不忍了，點名總統蔡英文問「一個雞蛋問題，兩年都解決不了，做不好就下台，有這麼困難嗎？」

李彥秀今（21）日在臉書表示，近日雞蛋供需嚴重失衡，儘管雞蛋國家隊成立2年了仍缺蛋，結果農委會仿照水、電、瓦斯、油價，要求蛋價凍漲，引發蛋商公會揚言無限期休市，但水、電等國營事業，是用人民的納稅錢填補鉅額虧損在死撐，而蛋價凍漲只不過是讓黑市有更大的哄抬空間。

「陳吉仲作為一個政務官，顯然連供需的經濟基本常識都沒有！」李彥秀怒批，見笑轉生氣的陳吉仲稱休市是假議題，還要求農委會同仁不接蛋商公會電話，但蔡英文卻曾告訴人民，「不要害怕跟政府溝通，如果政府聽不到，就大聲一點，如果政府再聽不見，可以直接拍桌。」

「人民要的是解方，不是解釋；人民要的是民生，不是嗆聲：人民要的是雞蛋，不是笨蛋。」李彥秀說，如今的台灣只能看到排隊兩小時為買一盒雞蛋民眾，無奈與不滿的蛋商及對人民拍桌、對蛋商嗆聲的陳吉仲，「請問蔡英文總統，一個雞蛋問題，兩年都解決不了，做不好就下台，有這麼困難嗎？」