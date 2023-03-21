前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並與當地學生交流。對此，有大陸官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」分析，馬英九此次赴陸，有三個不尋常之處。

第一個不尋常之處，這是馬英九首度造訪大陸。牛彈琴指出，前國民黨主席連戰與親民黨主席宋楚瑜都到過大陸，就連民進黨的陳水扁和蔡英文在擔任總統前，也都曾前往大陸，只有馬英九從未去過，所以這是一次「很遲到」的到訪。

再來，這是74年來，第一次有台灣總統卸任後訪問大陸。牛彈琴認為，這顯示出馬英九的勇敢，因為以其身分，赴陸一定有會有各種抹紅、抹黑，但他還是毅然做出此決定。

不過，牛彈琴提到，其實馬英九已卸任7年多，雖然有各種主客觀因素導致他現在才能造訪大陸，但這也顯示出其個性的另一面：綿軟猶豫、瞻前顧後；牛彈琴覺得要是馬英九的個性能再強勢一點，台灣政壇也許就不會是現在這種格局。

最後一個不尋常之處，則是馬英九造訪的幾個城市很不一般，除目前台灣人最喜歡的上海，他還會到南京、武漢、長沙、重慶…等地。牛彈琴說，到了南京，馬英九肯定會拜謁中山陵，「當他站在中山先生陵寢前，眺望祖國大好河山，不知會如何感想？」

至於武漢，是辛亥革命起義的地方，牛彈琴猜測，馬英九到訪應會別有一番感慨；而長沙為過往數度與日軍會戰之處，重慶則是對日抗戰時的首都，牛彈琴表示，這兩個地方也會讓馬英九有不少感觸。