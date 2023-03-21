好市多不定期推商品特價檔期，一名女網友表示，昨日到好市多中和店想買特價大雞腿，到賣場才發現熟食部整修中，害她白跑一趟，抱怨「好歹也公告一下吧！」貼文令許多會員有感，認為好市多應在官網是App公告各分店變動資訊。

原PO今（21）日凌晨於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，因好市多大雞腿特價，她昨（20）日特地到賣場，到現場才發現熟食部被封起來，牆上還貼一紙公告寫「熟食部內部整修，將於3月10日至4月3日暫停供應部分餐點」。

根據她上傳的照片來看，整修期間僅提供烤雞腿、美式大烤雞、美式辣雞翅和翅小腿、客家鹹豬肉及德國豬腳等，不賣特價大雞腿，害女網友白跑一趟，她怨「好歹也公告一下吧！我特地為雞腿而來」。

貼文曝光，激起許多會員共鳴，「這種早就計畫好要整修，好市多本來就應該告知會員」、「一家大型連鎖公司，分店有任何狀況，官網、App上不見任何的資訊，商品就算了，店內設施、活動、限制等有突發性的狀況，消費者很多是到了現場才知道，不爽是一定的」、「我也是好市多會員，從好市多發行的DM、線上購物網站才知道優惠活動，在網站上註明賣場整修很難嗎？」