面對俄烏戰爭的拖延與焦土化，捷克新任總統帕維爾（Petr Pavel）昨（20）日接受波蘭共和報《Rzeczpospolita》訪問時表示，烏克蘭只有一次反攻機會，而且必須在今年冬天來臨前把握住。

根據《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）報導，捷克總統帕維爾指出，許多國家都希望能在今年看到戰爭有所進展，「我認為烏克蘭只有一次發動大規模反攻的機會。如果它發起反攻卻失敗了，那麼要獲得下一次反攻的資金將會十分困難。」帕維爾認為，明年美國國內將舉行總統選舉，加上中美關係持續緊張，美國關注的焦點可能轉移到內部和外交政策；歐洲國家也可能對戰事失去興趣。

帕維爾表示，目前全世界最有戰鬥經驗的軍隊，恐怕非烏軍莫屬。他不排除戰爭可能延宕，俄烏雙方都無法取得進展，但烏軍必須維護自己的領土。他強調，任何西方國家都不該勸烏克蘭「以土地換和平」，而是應該盡一切可能提供協助。

此外，帕維爾也提到，烏克蘭應該加入北約，但最好先加入歐盟；不過，加入的時間點預期會是戰爭結束後。他表示，俄羅斯的政權必須先做出改變，歐洲才可能恢復與其關係。他並希望戰爭結果是出現一個被削弱的俄羅斯，使用的溝通管道是對話而非侵略。