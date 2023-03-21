分析師指出，台股開高震盪，權值股今日穩盤，車電、AI人工智慧、電力概念股成為盤面人氣焦點。Fed即將發布利率決策，預期在Fed即將升息的不確定因素下，外資維持保守格局不變，台股表現將持續受到壓抑，操作上應避免追高，等待指數震盪拉回時再分批布局為宜。

盤面上，台積電今日開高，多空在平盤處拉鋸；精確(3162)宣布打入比亞迪鏈，預計下半年出貨，今早飆漲停後打開，漲幅約8%左右；AI人工智慧前景看好，凌群(2453)早盤刷新波段新高、資通(2471)強漲8%以上、緯創(3231)漲幅超過3%；4月漲電價，綠能概念股燒滾滾，樂事綠能(1529)飆鎖漲停29.75元、茂迪(6244)漲幅也逼近3%，士電(1503)儲能系統整合市場，漲幅逼近3%；普發6000元即將入帳，觀光股多頭人氣旺盛，燦星旅(2719)鎖在漲停板53.3元、雄獅(2731)、六角(2732)、王品(2727)等漲幅在3~4%不等；永道-KY(6863)今以83.58掛牌上市，早盤漲幅140%，蜜月行情火熱。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，隨著歐美官方出手拯救，目前事態不至於演變為系統性危機，不過金融市場風險已明顯提升，加上本週聯準會將召開FOMC會議，市場皆觀望以待。從ECB上週即使面臨銀行體系的擔憂仍決議升息可看出，打擊通膨依舊是美歐央行的主要目標，後續若發生其他事件，預期各國央行將會以專案解決，不會改變優先處理通膨問題的順序。