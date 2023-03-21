長久以來，英王查爾斯一直以孜孜矻矻，全力投入工作聞名。雖然他已經74歲，但仍堅持每天早起，打電話交代事情。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）報導，查爾斯一早打電話時，總會受到克萊倫斯宮（Clarence House）外大喊口令，並大聲踏步的御林軍影響，只得不斷提高嗓門，才能打完電話。如今他不想再忍耐了，要求衛兵來去時聲量降低些，這樣就不用再和他們比大聲。

不過，王室消息人士堅稱，查爾斯並沒有頤指氣使，而是溫文爾雅地請他們降低聲量。御林軍在內部的電子郵件中寫道：「各位，國王陛下說，衛兵早上在來去聖詹姆士宮（St James's Palace）時聲音很大。精神抖擻、中氣十足很好，但請轉告守衛，克萊倫斯宮是寢宮，要是能控制一下音量，住在裡面的人會很感激！」

每天早上約8點時，御林軍都會舉行交接儀式，而那時查爾斯通常正忙著打一通又一通的電話，並進行視訊通話。而每天上午一到9點，查爾斯的窗下就會傳出早自維多利亞女王時期就成為傳統的風笛吹奏聲，好叫大家起床。

據王室前員工透露，查爾斯對自己要求十分嚴格，也以同樣的標準去要求別人，他不但脾氣暴躁，精力也十分旺盛，工作起來像拚命三郎，工作人員隨時都可能接到他打來的電話。