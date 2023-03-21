為讓年輕父母兼顧育兒及工作，教育部國教署協助各部會建立職場托育場所，其中內政部與國軍退除役官兵輔導委員會已分別成立8家與2家職場互助教保服務中心，今年2、3月分別再成立3家與1家，營造更友善的職場托育環境。

配合行政院核定之我國少子女化政策計畫，鼓勵各政府機關（構）於工作場所設立員工托育設施，以行動支持受僱者育兒、兼顧工作及家庭照顧，教育部國教署協助各部會進行職場托育場地勘查、補助裝修經費、參與規劃設計審查、召開審議會甄選非營利法人，並召開列管會議掌握開辦進度及協助排除各類問題。

教育部國教署說明，以去年8月開辦之兩中心為例，內政部移民署（委託台北市飛雅特全人福利服務文教發展協會辦理）以「尊重、愛、學習」為核心價值，並以「安全、健康、探索、發展、專業」為其經營理念，同時規劃美勞區、積木區、語文區及組合建構區等空間，安排音樂律動、墊上遊戲及呼拉圈等多項大肌肉活動，提升幼兒認知及動作等能力。

國軍退除役官兵輔導委員會花蓮榮家職場互助教保服務中心（委託金字塔幼兒教育研究協會辦理）的教學從建構性及創造性角度出發，安排故事說演、戶外探遊、美學賞析及興趣增能等課程，讓幼兒從遊戲中探索興趣與發展潛能，進而體驗、關懷周遭之人事物。

同時，退輔會花蓮榮家職場互助教保中心更邀請花蓮榮家銀髮長者一同參與中心課程活動，像是由銀髮長者協助指導幼兒種植時蔬、為百歲人瑞慶生及童玩傳承等，以實踐老幼共學計畫。

教育部國教署表示，兩中心藉由多元經營理念及課程規劃發展其教學特色，幼兒在做中學的過程中，培養人文素養、興趣探索及發展潛能，並有機會達到老幼共學的經驗傳承目標，同時促進代間學習合作與互動，也促使家庭世代間的價值和情感更加緊密聯繫。