2024總統選舉支持誰？台灣民意基金會今公佈最新民調，三足鼎立時，三成六支持副總統賴清德，二成五支持新北市長侯友宜，一成九支持民眾黨主席柯文哲。賴清德領先侯友宜11.4個百分點。不過，尚未決定者從2月9.7％增加到12.2％，還有藍白合都成重要關鍵。

游盈隆並直言，2024總統大選還沒正式開始，任何人急於對選舉結果下斷言，皆非明智之舉。

台灣民意基金會董事長游盈隆認說，和上個月相比，賴清德支持度上揚8.5個百分點，侯友宜降 7.6個百分點，柯文哲下滑0.5個百分點，這樣的轉變不可謂不大，象徵上個月的總統選舉競爭結構被 強力扭轉。賴原落後侯4.7個百分點，如今超前侯11.4個百分 點、領先柯17個百分點。

民調顯示，36.2％支持賴清德，24.8％侯友宜，19％柯文 哲，12.2％尚未能決定，7.8％沒意見、不知道、拒答。游盈隆認為，2024總統選舉競爭重新洗牌。

游盈隆說，2024台灣總統選民支持傾向的四次比較，去年12月到今年 3 月，賴清德支持度大起大落，最低是二月27.7％，最高是三月 36.2％， 兩者相差8.5個百分點，整體走勢往上。反觀侯友宜最高是去年地方大選剛結束時38.7％，最低就是3月24.8％，相差13.9 個百分點。

他說，相較之下，過去四個月總統支持度最穩定的是柯文哲，最高是今年1月 22.3％， 最低是去年12月17.8％，相差4.5個百分點，最近這兩個月則都維持在19％左右。

進一步分析，20-24歲，賴33.2％後來居上，柯23.7％居次，侯15.7％、25-44歲，柯文哲明顯領先、45 歲以上；從省籍族群看，河洛人四成一挺賴，二成一挺侯友宜，一 成八挺柯文哲，客家人中，三成挺侯，二成九挺賴，二成四挺柯、外省人四成四挺侯最高。

此外，民進黨支持者中，八成一挺賴、7.2％挺柯文哲、 6.3％％挺侯；國民黨七成四挺侯、9.2％挺柯、7.4％挺賴； 民眾黨六成四挺柯、二成挺侯、一成二％挺賴；中性選民 一成七挺賴清德、一成七挺侯、一成五挺柯，五成一觀望。

從地緣政治角度看，他說，賴清德目前在台北市、新北 市、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏澎都拔頭籌，侯友宜在基宜花東金馬居領先地位， 柯文哲在中彰投和侯友宜在伯仲之間，其他地區都敬陪末座。

游盈隆認為，2024總統大選如果就是賴、侯、柯三人競爭，不過還沒正式開始，任何人急於對選舉結果下斷言，皆非明智之舉。

本次調查訪問期間是3月13日至14日，對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1073人、抽樣誤差在 95％信心水準下約正負2.99個百分點。