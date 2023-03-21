男星NONO（陳宣裕）昨（20日）心疼老婆、台語金曲歌后朱海君5月主演的音樂劇《隔壁親家》臨時被換角，罕在臉書開砲，該音樂劇劇團總監反控朱海君經紀人開價漲四倍，因雙方價格談不攏，只好忍痛換角。對此，朱海君稍早回擊：「哪來漲四倍價錢！」

音樂劇《隔壁親家》5月即將在台北演出，主辦方20日卻臨時把演員朱海君換成方宥心，讓NONO十分不悅，於臉書開嗆：「海報你們先出了，演出合約你們也給了，我們時間也留了…然後說你們預算不足，所以我們就不用演了！」他越想越氣，文末還標註「欺負我們沒公司沒朋友嗎、這個聲明應該是你們音樂劇的廣告吧」，不久後該貼文被刪除。

《隔壁親家》藝術總監楊忠衡今（21日）針對爭議發文回應，透露雙方先前合作愉快，因此再向朱海君邀約下一檔《隔壁親家》，事先也說明酬勞跟之前差不多，經過鼓勵、勸說後，朱海君2月17日答應演出，劇團3月8日再詢問NONO是否能客串，並在第一時間提出酬勞建議，隔日朱海君的經紀人突換人，開出的價碼是之前的4倍，NONO則是提議的5倍，雙方洽談4天，確認費用部分無法達成共識，主辦方只好忍痛把朱海君換角。

對於合作破局，楊忠衡無意質疑朱海君的經紀公司，認為有其考量，同時強調劇團很重視承諾，講過就會信守，只是雙方如果對酬勞認知差距太大，第一時間可踩剎車，節省時間也可維持雙方的理解與和諧。最後，楊忠衡深感遺憾，也對朱海君感到抱歉，怪自己不夠努力。

此則貼文發出14分鐘後，朱海君在臉書火速回擊：「從頭到尾您只跟我討論劇本角色，其它細節包括酬勞您沒與我討論過我更沒同意過哪來漲四倍價錢！我尊敬您但別將這珍貴的尊敬糟蹋掉了。」網友留言安慰：「不需要浪費時間在這種人身上！」朱海君餘怒未消，回應：「荒謬。」