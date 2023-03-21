南韓人氣女團TWICE近期以迷你專輯強勢回歸，首日銷售就突破50萬張，首波主打歌〈SET ME FREE〉的MV至今觀看數已達4585萬次，團員們目前還正在積極宣傳歌曲，其中台灣團員周子瑜不忘獨舞了一段，性感扭動與穿搭立即讓網友暴動。

TWICE官方IG分享子瑜的「SET ME FREE Challenge」， 影片中可見，周子瑜綁著高馬尾，穿上黑色緊身短洋裝，胸上及兩側腰間總共挖了4個洞，露出性感的鎖骨和纖細的水蛇腰，後腰處中空設計讓白皙雪肌一覽無遺，顛覆以往韓系甜美風格，改走酷甜辣妹風，此外，周子瑜舞蹈動作毫不含糊，精準的肢體動作讓鏡頭隨著她移動，最後結束時，她俏皮的向鏡頭揮手說再見，超強魅力讓網友們忍不住再三回味。

影片曝光後，立即吸引超過83萬人朝聖，網友們瘋狂在貼文下狂讚，「後面小跑步讓我沒了」、「世界第1美」、「好美麗」、「身材太好了吧」、「這裙子太辣了」、「太愛子瑜了」、「好像洋娃娃」、「這個造型簡直拯救了世界」、「太喜歡了」。

事實上，南韓人氣女團TWICE近日發行新專輯《READY TO BE》，首日銷售就突破50萬張，首波主打新歌〈SET ME FREE〉的MV至今觀看數已達4585萬次，相當驚人。網路上也掀起一波「SET ME FREE Challenge」，除了團員外，也邀請其他藝人一起跳，立即在社群上掀起熱潮。