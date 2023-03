南韓人氣女團TWICE近期以迷你專輯強勢回歸,首日銷售就突破50萬張,首波主打歌〈SET ME FREE〉的MV至今觀看數已達4585萬次,團員們目前還正在積極宣傳歌曲,其中台灣團員周子瑜不忘獨舞了一段,性感扭動與穿搭立即讓網友暴動。

TWICE官方IG分享子瑜的「SET ME FREE Challenge」, 影片中可見,周子瑜綁著高馬尾,穿上黑色緊身短洋裝,胸上及兩側腰間總共挖了4個洞,露出性感的鎖骨和纖細的水蛇腰,後腰處中空設計讓白皙雪肌一覽無遺,顛覆以往韓系甜美風格,改走酷甜辣妹風,此外,周子瑜舞蹈動作毫不含糊,精準的肢體動作讓鏡頭隨著她移動,最後結束時,她俏皮的向鏡頭揮手說再見,超強魅力讓網友們忍不住再三回味。

影片曝光後,立即吸引超過83萬人朝聖,網友們瘋狂在貼文下狂讚,「後面小跑步讓我沒了」、「世界第1美」、「好美麗」、「身材太好了吧」、「這裙子太辣了」、「太愛子瑜了」、「好像洋娃娃」、「這個造型簡直拯救了世界」、「太喜歡了」。

事實上,南韓人氣女團TWICE近日發行新專輯《READY TO BE》,首日銷售就突破50萬張,首波主打新歌〈SET ME FREE〉的MV至今觀看數已達4585萬次,相當驚人。網路上也掀起一波「SET ME FREE Challenge」,除了團員外,也邀請其他藝人一起跳,立即在社群上掀起熱潮。