2月時，現代汽車集團曾表示，將幫830萬輛在美國銷售的汽車升級防盜軟體系統。受到社交平台快速且廣泛散播影響，現代與起亞部分車款，在美國已被汙名化為很好偷。

威斯康辛州的最高司法首長直言，這些容易被偷走的車輛失竊案件，高得令人瞠目結舌。並呼籲美國車主，要快點加裝韓國車商提供的防盜系統，特別是那些車用防盜軟體無法升級的。

這些總檢察長們指出，這家韓國汽車廠商並沒有施以合宜方式，來處理爆多的失竊率，並呼籲車商要加快腳步安裝升級版的防盜軟體。另外，對於無法安裝軟體的民眾，車商也要免費給予它種防盜措施。

路透社報導，已連絡至少210萬車主的起亞以及現代，建議民眾要升級軟體系統。起亞指出，正積極與各大保險業者合作，確保自己的客戶也能夠拿到優質且有全面性保障的保單。

現代汽車表示，旗下所有車款均符合美國防盜要求，對於自行購買方向盤大鎖的車主，若符合審核條件將會退費。根據統計，2022年芝加哥有超過7000輛現代與起亞汽車遭竊，數量差不多是芝加哥市有領取牌照的起亞10%，以及現代7%。

明尼蘇達州總檢察長表示，在該州最大城市明尼亞波利斯，2022年期間，所有起亞和現代汽車失竊案，就與5起兇殺案以及265件車禍事故相關。現代汽車集團表示，將幫380萬輛現代，以及450萬輛起亞免費升級。

現代補充，升級對象適用於美國2011年至2022年式的車輛。路透社報導，部分現代以及起亞汽車，沒有可防止破窗與繞過發動引擎的電子防盜裝置。有份保險公司的數據指稱，2000年時，62%其它車商已把防盜器當作車輛標配，2015年增至96%。但2015年，現代和起亞的防盜標配率卻只有26%。

為了減少失竊率，現代汽車還會提供車主車窗貼紙，內容是本車已經強化防盜措施，好讓偷車賊打消偷車的念頭。路透社報導，自2021年11月以來，出廠的所有現代汽車都把引擎防盜器當作標準配備。