外科醫師江坤俊分享，近日收治到一位乳癌女患者，前後加起來抗癌10幾年，近日因癌細胞轉移而入院治療，但這次患者治療的時候，竟然苦苦哀求「不要救我！」因為不想給家人帶來困擾，也不願意砸錢繼續治療，希望能把有限的金錢留給還在唸高中的女兒，讓他聽了很感動，忍不住在心裡默默地說「我會更努力幫妳，如果真的不行，我也不會讓妳痛苦。」讓3.8萬人看了淚崩。

江坤俊日前在臉書上分享，有一位抗癌長達10幾年的女患者，最近因乳癌轉移到骨頭，導致骨折而入院治療。這位女患者的病情反覆不定，這次入院竟哀求說「江醫師，這次如果我怎麼了，不要救我。」

江坤俊說，女患者不想造成任何人的負擔，她治療乳癌10幾年，之前都是她一個人去醫院開刀、做化療，直到這次病況嚴重，實在沒有辦法再自己處理，只好請求家人陪伴。而女患者邊說邊看著還在唸高中的女兒，表示她不想要再花錢治療癌症了，她想要把多年來賺的錢都留給女兒。

江坤俊表示，女患者的話讓人聽了很不捨，他忍不住詢問患者的女兒「妳會照顧妳媽媽嗎？」只見對方目光清澈、堅定地點了點頭，讓他忍不住說「妳女兒很乖！」而女患者聽了也大聲地說，她超乖的。

江坤俊接著對患者說「妳的女兒不需要妳留給她什麼，因為妳把她教得很好，她人生最需要懂的東西她都已經會了！」接著便轉身離開病房，同時在心裡默默地說「至於妳，我會更努力，如果我真的不行，我也不會讓妳痛苦。」不少網友看完淚崩，紛紛留言替女患者集氣喊加油。