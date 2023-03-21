閤豐割烹店內設計頗有質感，另針對追求隱密性的顧客於二樓提供三款包廂，分別為六席、八席、十席座位數。（品牌提供）

新鮮海味在淡水品嘗！近期於淡水捷運站商圈開設全新割烹品牌「閤豐割烹」，店內以松葉蟹、3L干貝、極黑和牛等嚴選新鮮海陸食材為設計，打造三款割烹創意套餐，為慶祝開幕，即日起至3月31日每桌免費招待主廚私房菜「香煎播磨灘牡蠣」。

「閤豐割烹」提供的三款套餐料理為旬套餐、豐套餐、饗套餐，採11道式及12道式的設計，在最頂級的「饗」套餐中，前菜選用最熱銷的北海道頂級干貝與北海道原裝進口鮭魚卵，搭配美生菜及特製黃芥末醬汁，口感彈牙且清爽不膩口，更是店內單點熱門餐點。

烤物則提供澳洲極黑和牛及長灘島馬頭魚，採用海鹽及些許胡椒簡單烹調，擠上現採新鮮萊姆，吃出食材本身的絕佳風味；套餐內的靈魂人物－握壽司，除了以當日現有生鮮漁獲進行料理，主食嚴選日本北海道小農契作的特A等級「夢美人米」與台灣西螺「芋香米」依比例混搭出Q彈、粒粒分明的獨特口感。

另可提供客製化服務，每人3000元起，其中限定預定八席包廂或十席包廂才有機會品嚐的石狩鍋料理，更是為主理人的最愛，當日現採蔬果配上當日（或當週）現殺大型魚貨所保留部位，在小火慢燉煮20分鐘後，甘甜順口的鍋物料理。

「閤豐割烹」的空間設計亦是從食材「原味」的堅持為延伸，全店採用日本檜木打造並利用鏡面反射，將整體空間串連放大，用餐期間更能品聞淡淡檜木香氣，入口處以落地玻璃視窗搭配主理人收藏石頭玩物，引領饕客彷彿即將進入割烹與藝術展區。

店內除了提供清酒，在板前區兩側所擺放的淡水唯一餐廳使用四口精釀生啤機，提供四款KIRIN精釀啤酒，以及特製雙層真空水族箱，更是店內特色，特製雙層真空水族箱厚度達5公分，清楚展示龍蝦、貝類等活體海鮮。另針對追求隱密性的顧客於二樓提供三款包廂，分別為六席、八席、十席座位數，擺放各式古董茶具及各式藝術品，在用餐過程中同時享受視覺、味覺及嗅覺靜謐饗宴。

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