「紐約時報」指出，一份今天發布的最新聯合國報告顯示，地球很可能在未來10年內跨過全球暖化的關鍵臨界點，各國需馬上徹底擺脫化石燃料以防情況無法挽回。

路透社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）說：「過去半世紀的氣溫上升速度為2000年來最快。二氧化碳濃度達到至少200萬年來的最高水準。氣候定時炸彈正在滴答作響。」

古特瑞斯在錄音談話中，將聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）的第6次「綜合報告」描述為「人類生存指南」，並呼籲已開發國家承諾在2040年前後達成淨零排放。

這份綜合報告總結了2021年至2022年間發表的3項專家評估結果，內容有關氣候變遷的物理科學、影響與減緩，目的在於為考慮採取進一步行動來削減排放量的決策者提供明確訊息。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）說：「我們擁有擊退和減緩氣候危機最嚴重影響風險的工具，但我們必須把握時機，立即採取行動。」

這份報告也將作為各國在今年評估全球對抗氣候變遷進展的指南，根據2015年簽署的巴黎氣候協定（Paris Agreement），各國應在2025年前更新對氣候變遷貢獻的承諾。

根據IPCC，若要將全球平均氣溫升幅控制在比工業革命前高出攝氏1.5度內，就必須在2030年前達到溫室氣體排放減半。

IPCC主席李恢成（Hoesung Lee）說：「如果我們現在就採取行動，我們仍可確保讓所有人享有一個宜居的永續未來。」

倘若按目前的速度暖化，全球均溫將在本世紀末上升攝氏3.2度，即便實現當前目標，仍有可能升高至少攝氏2.2度。

全球均溫已較1850-1900年水準高出攝氏1.1度，引發了更多極端天氣事件。

IPCC還說，若要實現必要的減排，就必須加速綠色能源過渡並改變農業和飲食習慣。

IPCC也警告，出現更多極端天氣、海平面迅速上升、北極冰層融化以及災難性事件和不可逆轉的「臨界點」可能性越來越大。他們還說，氣候變遷已讓全球近半人口的福祉受到影響。

古特瑞斯說：「簡而言之，我們的世界需要全方位的氣候行動，在各地同時展開。」