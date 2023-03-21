碼頭遭撞壞造成裂縫。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

航港局派員調查。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

碼頭遭撞壞造成裂縫。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

總噸達7萬4651公噸的塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」昨日靠泊高雄港77號碼頭時，船頭卻是直接撞上碼頭，聲響驚動現場人員。為此，航港局南航中心派員進行海事調查，但引水人卻測得有酒精反應；港務公司針對碼頭設施損傷，也要求船方賠償。

貨櫃船「現代東京輪(HYUNDAI TOKYO)」20日上午9點多，預計靠泊77號碼頭時，因未及時減速致，碼頭工作人員見狀直呼：「沒煞！」，果真最後直直撞上碼頭，發出巨大撞擊聲響，碼頭邊水泥處也出現幾道大裂痕，造成高低落差，繫船柱基座也東倒西歪。

航港局南航中心昨日接獲通報後立刻派員進行海事調查，後續也將請相關當事人配合詢問，不過，南航中心有接獲船方告知，該名引水人於船上酒測有酒精反應，據了解，該名引水人酒測為0.19，會先根據《引水法》第38條進行處分。

而事故發生後，高雄港務分公司立即邀集各相關單位對碼頭損傷設施進行會勘，計有繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處裂損，後續安排碼頭水下檢查，如有結構受損將一併依規向船方要求賠償。

高雄港務分公司已責成肇事船方簽具損壞賠償責任切結書，如該輪因船期因素急欲出港，將另要求船方提交相關擔保金作為受損設施修復擔保。

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